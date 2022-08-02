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54 минуты назад

Украинским солдатам в Авдеевке дали «последний шанс» сдаться

News.ru

Военные ДНР предложили солдатам ВСУ, которые находятся в Авдеевке, добровольно сложить оружие, заявил замминистра информации республики Даниил Безсонов. В своем Telegram-канале он отметил, что донецкие силовики настроили радиоволну, по которой они передали украинским бойцам сообщение с призывом сдаться. По словам Безсонова, это «последний шанс» военнослужащих Украины сохранить себе жизнь.

Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки с призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских вояк, — написал Безсонов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что силы ДНР продолжают наступление в сторону Авдеевки и Марьинки. Он добавил, что ВС республики закрепились в поселке Пески и двигаются в направлении Марьинки.

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Украинские военные 1 августа начали отступать из Соледара, за который в последние дни велись интенсивные бои, сообщал WarGonzo со ссылкой на источник. По данным канала, ВСУ пытаются передислоцироваться в ближайшие города: Краматорск, Часов Яр и Константиновку.

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