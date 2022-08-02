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33 минуты назад

Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА

Газета.Ruиещё 2

Росгвардия ликвидировала 13 украинских операторов беспилотников в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе рейдов в населенных пунктах ЛНР было обнаружено оружие иностранного производства, в частности 14 иностранных гранатометов, в том числе польский PG-7GM, и американский огнемет производства M136A1. Также были изъяты 84-миллиметровый ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS, два ПЗРК, семь переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» и «Корнет», автомат Калашникова, 50 противотанковых и противопехотных мин, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов и снарядов различного калибра.

Ранее Белый дом сообщал, что США передадут Украине 580 беспилотников Phoenix Ghost.

Армия,Росгвардия,
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