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56 минут назад

Опубликовано видео военных учений КНР рядом с Тайванем

Денис Фьючин

Китай проводит военные учения в провинции Фуцзянь. Маневры китайских военнослужащих проходят в материковой части, в 120 километрах от Тайваня. Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

Ранее сообщалось о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань во время своего азиатского турне. В СМИ появилась информация, что американский политик намерена прибыть в Тайбэй сегодня во второй половине дня. Сейчас Пелоси находится в Малайзии.

Китай направил два авианосца Народно-освободительной армии в море.

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