Китай проводит военные учения в провинции Фуцзянь. Маневры китайских военнослужащих проходят в материковой части, в 120 километрах от Тайваня. Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

Ранее сообщалось о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань во время своего азиатского турне. В СМИ появилась информация, что американский политик намерена прибыть в Тайбэй сегодня во второй половине дня. Сейчас Пелоси находится в Малайзии.