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22 минуты назад

Минобороны показало работу уничтожающей БПЛА Bayraktar ЗРПК «Панцирь»

Lenta.ru

Министерство обороны России показало кадры работы самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь», способных сбивать состоящие на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На видео показано прибытие ЗРПК на место боевого дежурства, наведение на цель, а после — кадры с обломками уничтоженных «Панцирем» беспилотников. Среди обломков видны элементы корпуса и крыльев беспилотника, промаркированных Bayraktar TB2.

«Куда летит «Циркон» никто не знает. Даже тот, кто его запустил»

Ранее офицер войск противовоздушной обороны (ПВО) из группировки «О» рассказал, как российские зенитчики сбивают турецкие беспилотники на Украине. Он назвал Bayraktar целью для начинающих и отметил, что попасть по ним очень просто.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и «подальше».

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