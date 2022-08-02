Россия направила в ООН письмо об использовании ВСУ запрещенных мин

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратился к председателю Совета безопасности ООН Чжан Цзюню и генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных мин «Лепесток». В своем Telegram-канале он рассказал, что приложил к письму снимки взрывных устройств, которые украинские солдаты используют в Донбассе.

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Полянский подчеркнул, что после того, как Россия рассказала об использовании запрещенного вооружения Киевом, многие коллеги по ООН заинтересовались подробностями происходящего. Письмо распространят как официальный документ, что позволит другим странам использовать информацию для оценки ситуации.

Напомним, что «Лепесток» — противопехотная фугасная мина, которая срабатывает, когда человек наступает на нее. Ее устанавливают дистанционными способами, сбрасывая с самолетов или выстреливая кассетным боеприпасом.

Она представляет особую опасность для гражданского населения — из-за необычной формы ее не могут распознать как мину, из-за чего наступают или даже пытаются забрать с собой как «сувенир».