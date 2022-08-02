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42 минуты назад

Тайвань усилил группировки истребителей перед возможным визитом Пелоси

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» на военную базу на юго-востоке острова. Об усилении группировки истребителей перед возможным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщает газета «Чжунго шибао», передает ТАСС.

Отмечается, что указанные истребители французского производства. По информации издания, Пелоси прилетит на остров вечером 2 августа в составе делегации из шести человек. Ожидается, что военный самолет США пролетит через восточное побережье к северной части Тайваня. В этой части региона усиливаются меры безопасности.

Белый дом прокомментировал возможный визит Пелоси на Тайвань

Ранее China Times писало, что Пелоси будут сопровождать члены палаты представителей от Демократической партии США. Отмечалось, что американка может прибыть на остров спецбортом 2 августа в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени.

На острове у Пелоси запланированы встречи со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

Армия,В мире,Видео,Демократическая партия США,
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