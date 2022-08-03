В ЛНР назвали следующую цель после взятия Углегорской ТЭС

«Мы даже не уничтожали административные здания, где непосредственно находились наблюдатели противника и их корректировщики, которые признаться крови нам попили много, а просто «кидали их на задымление». То есть лишали возможности вести наблюдение. По огневым точкам украинцев конечно били», — рассказал Прошин.