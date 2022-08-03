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15 минут назад

Артиллерист ЛНР назвал следующую цель после взятия Углегорской ТЭС

Lenta.ruиещё 2

Следующей целью бойцов Луганской народной республики (ЛНР) после взятия Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС) станет Артемовск (Бахмут). Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал командир 1-й гаубичной артиллерийской батареи гаубичного артиллерийского дивизиона гвардии старший лейтенант Александр Прошин с позывным «Прохор».

В ЛНР назвали следующую цель после взятия Углегорской ТЭС
Фото: ТАССТАСС

«Впереди Бахмут, как его называют украинцы, а по-нашему Артемовск. Нацелены туда», — сообщил он.

По его словам, одной из задач при штурме ТЭС было по максимуму сберечь станцию и не нанести ей критического урона.

«Мы даже не уничтожали административные здания, где непосредственно находились наблюдатели противника и их корректировщики, которые признаться крови нам попили много, а просто «кидали их на задымление». То есть лишали возможности вести наблюдение. По огневым точкам украинцев конечно били», — рассказал Прошин.

Помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев 26 июля сообщил, что Углегорская ТЭС находится под полным контролем союзных войск. Он также рассказал, что с 22 мая ТЭС «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

Армия,Виталий Киселев,Александр Прошин,
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