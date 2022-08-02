Экс-сотрудник СБУ объяснил попытку Украины угнать российский самолет

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров высказал свое мнение насчет попытки Украины украсть российский самолет, передает «Лента.ру», ссылаясь на портал «Украина.ру».
Прозоров назвал медийной операцией эту попытку угона боевого самолета Военно-космических сил России, так как на фронте у Киева отсутствуют победы. Видимо, такими действиями украинские власти хотят, чтобы люди немного отвлеклись.
По словам специалиста, из-за падения профессионализма Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки происходят все неудачи украинских сотрудников.
«Вообще непрофессионально. Тупая, одноходовая комбинация», — говорит Прозоров.