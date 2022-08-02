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22 минуты назад

Экс-сотрудник СБУ Прозоров счел медийной операцией попытку Украины угнать самолет ВКС РФ

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Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров высказал свое мнение насчет попытки Украины украсть российский самолет, передает «Лента.ру», ссылаясь на портал «Украина.ру».

Экс-сотрудник СБУ объяснил попытку Украины угнать российский самолет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Прозоров назвал медийной операцией эту попытку угона боевого самолета Военно-космических сил России, так как на фронте у Киева отсутствуют победы. Видимо, такими действиями украинские власти хотят, чтобы люди немного отвлеклись.

В ФСБ заявили о срыве украинской операции по угону российских самолетов

По словам специалиста, из-за падения профессионализма Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ и Службы внешней разведки происходят все неудачи украинских сотрудников.

«Вообще непрофессионально. Тупая, одноходовая комбинация», — говорит Прозоров.

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