В Минобороны Украины сообщили о "совместных операциях" с Польшей

Киев проводит "совместные операции" с Варшавой, заявил газете The Telegraph в опубликованном в понедельник интервью представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его оценке, военная помощь Украине со стороны Польши достигает почти 90%.

"Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами", - заявил Скибицкий.

Он также отметил, что в сфере военной разведки "почти все, от информации до оборудования", предоставляют США и Великобритания.