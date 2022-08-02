США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в Афганистане

Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает РИА "Новости".

Фото: AP AP

В публикации отмечается, что в данный момент подробностей о проведенной операции нет. Как информирует Politico, контртеррористическую операцию провело ЦРУ. Ожидается, что в ближайшие часы президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность о ее итогах.