США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в Афганистане

Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что США на минувших выходных провели в Афганистане контртеррористическую операцию, в результате которой им удалось ликвидировать главаря террористической группировки "Аль-Каида" Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает РИА "Новости".
В публикации отмечается, что в данный момент подробностей о проведенной операции нет. Как информирует Politico, контртеррористическую операцию провело ЦРУ. Ожидается, что в ближайшие часы президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность о ее итогах.
Ранее стало известно, что благотворительный фонд наследника британского престола, принца Уэльского Чарльза получил £1 млн ($1,2 млн) от родственников бывшего лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. До этого глава Разведывательного управления Пентагона Скотт Беррье заявил, что члены террористической группировки "Аль-Каида" способны за пару лет укрепиться в Афганистане и снова представлять угрозу для территории США.