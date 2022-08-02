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45 минут назад

В США рассказали о китайском «убийце авианосцев»

Lenta.ruиещё 3

Китайская ракета DF-26B, которую считают «убийцей авианосцев», способна уничтожать движущиеся цели на расстоянии более 4000 километров. О возможностях ракеты рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

В США рассказали о китайском «убийце авианосцев»
Фото:  U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Miller / Reuters U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Miller / Reuters

Отмечается, что дальность DF-26B позволяет поражать корабли, которые находятся на базе Военно-морских сил США на Гуаме. Ракета может нести заряд массой более 1800 килограммов. Двухступенчатая твердотопливная ракета получила мобильную пусковую установку на колесном шасси.

Издание утверждает, что расчет из шести человек может сменить боевую часть ракеты с обычной на ядерную. DF-26B получила активную головку самонаведения, которая позволяет поражать движущиеся цели.

Россия показала «убийцу авианосцев»

По мнению Иствуда, защиту американских кораблей от китайских ракет может обеспечить корабельная боевая информационно-управляющая система AEGIS с ракетами SM-3 и SM-6. «SM-6 Block 1A с 2017 года проходит испытания против вражеских ракет на терминальном участке, и теперь SM-6 Block 1B может стать улучшенной версией, которая будет лучше защищаться от китайских ракет, уничтожающих корабли», — отметил он.

В июле источники ТАСС сообщили, что в России разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик», которая по своим характеристикам схожа с китайскими DF-21D и DF-26.

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