В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска разместили расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на крыше театра музыкальной комедии на улице Пантелеймоновской в Одессе.

В министерстве продолжают фиксировать факты использования украинскими военными объектов социальной инфраструктуры в военных целях, а также преступные действия киевского режима в отношение мирных граждан.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Россия принимает меры по недопущению провокаций на пути следования судна Razoni, вышедшего из порта Одессы и направляющегося в ливанский порт Триполи. 1 августа из порта Одесса вышло первое судно с кукурузой на борту "Разони". Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов с зерном и минеральными удобрениями из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.