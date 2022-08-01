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29 минут назад

МО РФ: украинские войска разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе

Газета.Ruиещё 1

В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска разместили расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) на крыше театра музыкальной комедии на улице Пантелеймоновской в Одессе.

МО РФ: украинские войска разместили расчеты ПЗРК на крыше театра музкомедии в Одессе
Фото: USAFUSAF

По данным ведомства, на прилегающей территории общежития экологического университета на улице Львовская размещены тяжелое вооружение и бронетехника.

В министерстве продолжают фиксировать факты использования украинскими военными объектов социальной инфраструктуры в военных целях, а также преступные действия киевского режима в отношение мирных граждан.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Россия принимает меры по недопущению провокаций на пути следования судна Razoni, вышедшего из порта Одессы и направляющегося в ливанский порт Триполи. 1 августа из порта Одесса вышло первое судно с кукурузой на борту "Разони". Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов с зерном и минеральными удобрениями из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.

Армия,Минобороны России,
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