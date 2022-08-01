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33 минуты назад

Армия Тайваня приведена в состояние повышенной боевой готовности

Елена Прошина

Власти Тайваня ведут активную подготовку к возможному военному конфликту с Пекином. Армия островного государства приведена в состояние повышенной боевой готовности, сообщает портал Sleek Gist.

Армия Тайваня приведена в состояние повышенной боевой готовности
Фото: ReutersReuters

Минобороны Тайваня, по данным издания, предпринимает все необходимые меры для отражения агрессии со стороны материкового Китая. Отменены отпуска военнослужащих, мобилизованы силы ПВО страны.

Китай сделал последнее предупреждение в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Вместе с тем, конфликт может разрешиться и без применения силы. Представитель Белого дома заявил, что самолеты НОАК якобы не станут нападать на воздушное судно американской делегации. Скорее всего, они ограничатся его сопровождением, сообщает China Times.

Сотрудник администрации пояснил, что Пекин не желает прямого противостояния с США. Следовательно, даст возможность борту спокойно приземлиться в аэропорту Тайваня и, затем, покинуть его.

Акции «возмездия», подчеркнул чиновник, будут проведены после визита. Скорее всего, они будут заключаться в проведении военно-морских учений, кибератаках и других нелетальных действиях.

Армия,
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