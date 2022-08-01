Армия Тайваня приведена в состояние повышенной боевой готовности

Власти Тайваня ведут активную подготовку к возможному военному конфликту с Пекином. Армия островного государства приведена в состояние повышенной боевой готовности, сообщает портал Sleek Gist.

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Минобороны Тайваня, по данным издания, предпринимает все необходимые меры для отражения агрессии со стороны материкового Китая. Отменены отпуска военнослужащих, мобилизованы силы ПВО страны.

Вместе с тем, конфликт может разрешиться и без применения силы. Представитель Белого дома заявил, что самолеты НОАК якобы не станут нападать на воздушное судно американской делегации. Скорее всего, они ограничатся его сопровождением, сообщает China Times.

Сотрудник администрации пояснил, что Пекин не желает прямого противостояния с США. Следовательно, даст возможность борту спокойно приземлиться в аэропорту Тайваня и, затем, покинуть его.