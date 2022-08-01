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59 минут назад

Sleek Gist: Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние "повышенной боевой готовности"

Газета.Ru

Тайвань «готовится к войне» с Китаем и приводит армию в состояние «повышенной боевой готовности». Об этом пишет портал Sleek Gist.

Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боеготовности
Фото: ReutersReuters

По данным портала, Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат, а также мобилизовало силы противовоздушной обороны страны для «подготовки к войне» в связи с нарастанием тревожности из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Китай сделал последнее предупреждение в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Ранее тайваньское СМИ писало, что Нэнси Пелоси, вероятно, прилетит на Тайвань вечером 2 августа.

По информации портала, Пелоси должна приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе около 22.30 по местному времени (17.30 мск).

1 августа сообщалось, что самолеты китайских ВВС вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

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