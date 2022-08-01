«Ядерная война не может быть выиграна»: Байден пригласил Китай присоединиться к СНВ-3

Белый дом готов вместе с Кремлем работать над созданием новой системы контроля над ядерным вооружением взамен СНВ-3, заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что «даже в разгар «холодной войны» США и СССР были способны сотрудничать для обеспечения стратегической стабильности.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

США надеются на разработку с Россией нового договора, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте главы государства. Там рассчитывают, что Россия продемонстрирует готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями (ЯО).

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В заявлении отмечается, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), также должен участвовать в переговорах по ядерному вооружению. Заявление Байдена приурочено к началу обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, которая проходит в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения. Конференция назначается раз в пять лет.

"Сегодня моя администрация готова в оперативном порядке провести переговоры о новой системе контроля над вооружениями, которая заменит СНВ-3", — сказал Байден.

По его словам, "даже в разгар "холодной войны" США и СССР могли работать вместе" для обеспечения стратегической стабильности. Байден отметил, что его администрация будет продолжать поддерживать политику нераспространения ЯО. Он добавил, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". Также Байден призвал КНР участвовать в переговорах по ядерному вооружению, что предусмотрено обязательствами в рамках ДНЯО. По его словам, участие Китая снизит риск просчетов и решит вопросы, связанные с "дестабилизирующей военной динамикой".

"Ни для одной из наших стран, ни для всего мира нет никакой выгоды сопротивляться участию в вопросах контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия", — подчеркнул Байден.

СНВ-3 — единственный российско-американский договор контроля над ядерным оружием — истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласование его параметров, однако прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

В Госдепартаменте США ранее заявляли, что Вашингтон готов рассмотреть возможность нового раунда стратегического диалога с Москвой, однако там хотят увидеть доказательства ее добросовестного подхода.

"Это вредно для России"

20 июня замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, заявил, что он считает "самым неподходящим" время для переговоров по продлению действующего соглашения или заключению нового. Возобновление переговоров он посчитал вредным для России.

Будучи президентом России Медведев подписал СНВ-3 в 2010 году. 11 июня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контактов с РФ по проблемам стратегической стабильности после истечения действия СНВ-3 не отвечает интересам самих США, и призвал американские власти начать переговоры как можно скорее.

"Через несколько лет — в 2026 году — он (Договор об СНВ) истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет", — сказал дипломат.

По его словам, "время не ждет", и сторонам уже сейчас следует "начинать работать над тем, что придет на замену". Однако Антонов считает, что отношения между США и Россией достигли критической точки, двусторонний диалог в тупике.

Вину за сложившуюся ситуацию он возложил на Соединенные Штаты. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий 6 июня сообщил, что взаимодействие между Россией и США по СНВ-3 не прерывалось и обмен данными продолжается. 2 июня также стало известно, что Госдеп США намерен продлить СНВ-3 после 2026 года и добавить в соглашение новые виды ракет.

Помощник госсекретаря США по контролю за вооружениями Мэллори Стюарт, заявила, что Вашингтон хочет, чтобы в рамках нового соглашения учитывались не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и снаряды меньшей дальности. Россия "с большей вероятностью будет использовать такое оружие в конфликте", указала помощница госсекретаря. Она отметила, что соглашений, которые регулировали бы количество боезарядов меньшей дальности или обязывали Москву "к прозрачности в отношении их арсенала", нет.

Условия и результаты

СНВ-3 Договор подписан 8 апреля 2010 года экс-президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ стал седьмым в серии двусторонних соглашений между СССР/Россией и США об ограничении стратегических ядерных сил. Договор распространяется на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), пусковые установки МБР и БРПЛ, тяжелые бомбардировщики (ТБ), а также ядерные боезаряды МБР, БРЛП и ТБ. Под действие документа попали российские МБР "Тополь", "Тополь-М", РС-28, РС-20 "Воевода", РС-24 "ЯРС" и американские Минитмен, Минитмен-II и Пискипер.

Российские баллистические ракеты подводных лодок представлены РСМ-50, РС-52 "Барк", РС-54 "Синева", РС-56 "Булава". США представлены лишь БРПЛ Трайдент-II. Тяжелые бомбардировщики от России — Ту-95МС, Ту-160.