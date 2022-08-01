Если Белград обратится за помощью, Россия может поставить Сербии вооружение, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия 24». Так он прокомментировал обострение отношений Сербии и самопровозглашенного Косово. При этом, он выразил надежду, что «до военного конфликта дело не дойдет».

Я думаю, надеюсь, что страна поддержит, если наше руководство примет решение об оказании Сербии посильной помощи, даже в случае необходимости по поставкам вооружений каких-то, — сказал Джабаров.

Он выразил мнение, что сложившаяся ситуация вокруг Сербии, ни что иное, как попытка Запада отомстить президенту страны Александру Вучичу «за его жесткую позицию по неприсоединению к антироссийским санкциям». Кроме того, это «попытка втянуть в конфликт Россию, чтобы ослабить», заключил политик.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конфликтная ситуация на границе Сербии и Косово была спровоцирована Вашингтоном. По его словам, главной целью США является ослабление отдельных стран, высказывающих независимую позицию. Он добавил, что ООН, ОБСЕ и Европа самоустранились от решения проблем в регионе.