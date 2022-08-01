США стянули авианосную группу к Тайваню

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Рональд Рейган», направляется в воды к юго-востоку от Тайваня. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в китайском аналитическом центре SCSPI.

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Отметим, что незадолго до этого японская газета Nikkei сообщила, что военные США планируют создать у острова «буферную зону» для посещения политиком острова.

Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала свое дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае крайне негативно отнеслись к возможному полету Пелоси на остров.

В результате китайская армия начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолет Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.