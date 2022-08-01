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1 час назад

США стянули авианосную группу к Тайваню

Елена Прошина

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем «Рональд Рейган», направляется в воды к юго-востоку от Тайваня. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в китайском аналитическом центре SCSPI.

США стянули авианосную группу к Тайваню
Фото: ReutersReuters

Отметим, что незадолго до этого японская газета Nikkei сообщила, что военные США планируют создать у острова «буферную зону» для посещения политиком острова.

Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала свое дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае крайне негативно отнеслись к возможному полету Пелоси на остров.

В результате китайская армия начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолет Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.

Ранее стало известно, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2. При этом причиной для посадки может стать нехватка топлива или неисправность самолета, однако в таком случае Китай намерен посадить ее самолет на материковых авиапортах. При этом в Китае заявили о готовности принять самые жестокие в том случае, если кто-то посягнет на территориальную целостность, в том числе и на статус Тайваня.

Армия,Рональд Рейган,Конгресс США,
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