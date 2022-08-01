Эксперт назвал последнюю линию обороны украинских войск

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал линию Славянск — Краматорск последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «Украина.ру», эксперт заявил, что эти формирования украинских войск были хорошо подготовлены и обучены действовать в условиях обороны экспертами из США.

После потери этого рубежа обороны под контролем ВСУ не останется городских застроек и хорошо укрепленных районов, и вести бои им придется в условиях пустой лесостепной территории.

Подберезкин добавил, что на николаевском и харьковском направлении у ВСУ меньше солдат, в частности хорошо подготовленных. По этой причине после сдачи Славянска и Краматорска ситуация на них может развиваться гораздо активнее, причем в пользу России.

Также Подберезкин прокомментировал ситуацию с Одессой и Николаевом. По его словам, российские войска не станут их штурмовать — их можно легко обойти с севера, выйдя к границе с Приднестровьем.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине, цель которых — помочь жителям республик Донбасса. 3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).