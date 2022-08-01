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36 минут назад

Эксперт назвал последнюю линию обороны украинских войск

Никита Бородкин

Глава Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин назвал линию СлавянскКраматорск последним рубежом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает «Украина.ру», эксперт заявил, что эти формирования украинских войск были хорошо подготовлены и обучены действовать в условиях обороны экспертами из США.

После потери этого рубежа обороны под контролем ВСУ не останется городских застроек и хорошо укрепленных районов, и вести бои им придется в условиях пустой лесостепной территории.

Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском

Подберезкин добавил, что на николаевском и харьковском направлении у ВСУ меньше солдат, в частности хорошо подготовленных. По этой причине после сдачи Славянска и Краматорска ситуация на них может развиваться гораздо активнее, причем в пользу России.

Также Подберезкин прокомментировал ситуацию с Одессой и Николаевом. По его словам, российские войска не станут их штурмовать — их можно легко обойти с севера, выйдя к границе с Приднестровьем.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине, цель которых — помочь жителям республик Донбасса. 3 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее глава Мининформации Донецкой Народной Республики Денис Безсонов заявлял, что полностью освободить территорию ДНР удастся до конца августа.

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