Минобороны РФ заявило об уничтожении двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове, а также комплекса противокорабельных ракет Harpoon в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

По информации военного ведомства, американские пусковые установки находились на территории завода «Украинские энергетические машины», для их уничтожения использовалось высокоточное оружие. Погибли 53 националиста и иностранных наемника.

Также в районе Харькова был нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. В Минобороны сообщили об уничтожении до 200 националистов и семи единиц бронетехники.

Уничтоженная в Одесской области установка Harpoon располагалась неподалеку от населенного пункта Великий Дальник.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины страны Запада начали передавать киевскому режиму вооружение. В частности, США передали Киеву РСЗО HIMARS, которые националисты начали использовать не только для ведения боевых действий, но и для обстрела кварталов с мирным населением.

Также 29 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по СИЗО в Еленовке, в которой находились украинские военнопленные. В результате погибли не менее 40 человек. Сдавшийся в плен командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский назвал произошедшее психологическим ударом как для находящихся в изоляторе военных, так и для тех, кто планировал сдаться России.