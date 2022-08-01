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54 минуты назад

Минобороны заявило об уничтожении двух пусковых установок HIMARS в Харькове

Lenta.ruиещё 6

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили две пусковые установки ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харькове. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга.

По сообщению Конашенкова, РСЗО располагались на территории завода «Украинские энергетические машины». Представитель военного ведомства добавил, что в результате удара по заводу также были уничтожены 53 солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемника.

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Также в понедельник, 25 июля, российские военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к РСЗО HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области.

Ветеран российской военной разведки, полковник, Герой России Рустем Клупов предрек уничтожение HIMARS, поставленных Соединенными Штатами Украине, к середине сентября.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,
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