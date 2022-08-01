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50 минут назад

Западу предрекли проблемы после возвращения наемников с Украины

Никита Бородкин

Иностранные наемники, возвращающиеся из Украины после участия в боевых действиях, могут представлять угрозу для безопасности собственных стран. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Тарабрин добавил, что подобная ситуация вызывает беспокойство у Москвы. МИД РФ регулярно поднимает вопрос при международных контактах, заявляя о недопустимости практики наемничества.

Американские наемники попали в плен на Украине

Напомним, что по данным Минобороны России на 12 июля, всего на территорию Украины приехали более 7 тыс. иностранных наемников, большинство из которых — граждане стран Европы и США. На данный момент 2,3 тыс. из них погибли, еще более 2 тыс. — уехали.

В ведомстве отмечали, что больше всего на Украину приехало боевиков из Польши — сейчас там остается почти тысяча польских наемников. Второе место занимает Канада, от которой за Киев выступили более 600 человек — в боевых действиях сейчас участвуют меньше половины из них.

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