Западу предрекли проблемы после возвращения наемников с Украины

Иностранные наемники, возвращающиеся из Украины после участия в боевых действиях, могут представлять угрозу для безопасности собственных стран. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

Тарабрин добавил, что подобная ситуация вызывает беспокойство у Москвы. МИД РФ регулярно поднимает вопрос при международных контактах, заявляя о недопустимости практики наемничества.

Напомним, что по данным Минобороны России на 12 июля, всего на территорию Украины приехали более 7 тыс. иностранных наемников, большинство из которых — граждане стран Европы и США. На данный момент 2,3 тыс. из них погибли, еще более 2 тыс. — уехали.