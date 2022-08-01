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53 минуты назад

Посол Украины сообщил, что Лондон решил передать Киеву несколько военных кораблей

ТАССиещё 3

Великобритания приняла решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским вооруженным силам. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко, передает в понедельник украинское издание "Новое время".

Лондон передаст свои военные корабли Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам дипломата, "таких кораблей будет несколько". На одном из них уже проходят обучение украинские военные, которые "управляют кораблем и оружием".

Пристайко добавил, что Украине сейчас нужны противоминные корабли.

"Два - это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военно-морских сил Ее Величества", - цитирует издание дипломата.

Он также отметил, что эти корабли будут модернизированы, на них установят оборудование, необходимое Вооруженным силам Украины.

Армия,В мире,Вадим Пристайко,
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