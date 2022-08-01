Немецкие ЗСУ Gepard оказались не пригодны для боевых действий на Украине

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) 1A2 Gepard, поставленные на Украину, не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов и заклинивания орудий, пишет Bulgarian Military.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling

Для использования немецких ЗСУ Киев получил боеприпасы норвежского производства, так как Германия не имела 35 миллиметровых снарядов для своих установок и была вынуждена искать их в других странах.

«Поставленные в Украину норвежские боеприпасы не распознаются системой вооружения и она не может ими стрелять», — отмечается в публикации.

По данным издания, все три поставленных из Германии ЗСУ оказались непригодными для ведения боевых действиях.

Подобная проблема встречается достаточно часто, утверждают специалисты, несмотря, в частности, на тот факт, что калибр снарядов является одним и тем же, некоторые особенности не позволяют их эффективно применять. В Германии, тем не менее, данный фактор не учли, в связи с чем Киеву было поставлено оружие, которое могут уничтожить прежде, чем используют.