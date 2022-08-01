Иран заявил о возможности создания атомной бомбы

Иран может создать атомную бомбу в ближайшее время, так как имеет все возможности для этого. Однако делать этого не будет, заявил глава агентства по атомной энергии Мохаммед Эслами.

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«Иран обладает техническими возможностями для создания атомной бомбы», – заявили в агентстве по атомной энергии.

Мохаммед Эслами отметил, что несмотря на имеющуюся техническую возможность, создавать бомбу страна не будет.

В июле этого года Камаль Харрази, советник верховного лидера страны уже говорил о том, что им удалось обогатить уран до 60%, а значит, что удастся обогатить и до 90%. Все это позитивно отразится на развитии атомных технологий в стране.