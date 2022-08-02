США помогли Киеву определить цели для ударов HIMARS

Киев консультируется с США перед ударами HIMARS. В Вашингтоне могут отменить атаку, если «их не устроит намеченная цель». Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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«Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они [американцы] недовольны намеченной целью», — пишет газета Telegraph, цитируя Скибицкого.

По словам украинского разведчика, при использовании ракет ВСУ руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени».

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится отправить Украине новую военную помощь — более полумиллиарда долларов, которая будет включать в себя снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских орудий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.