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36 минут назад

Российские истребители во владениях Китая подавили тайваньские ПВО США

News.ru

Истребители СУ-35, которые ранее Россия передала Китаю, сумели подавить почти все системы противовоздушной обороны США, стоящие на защите Тайваня, сообщили в Avia.pro. Сделано это было в рамках назревающего конфликта между США, Китаем и Тайванем.

Переданные Китаю Россией Су-35 подавили защищающее Тайвань ПВО США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне Народно-освободительная армия Китая (НОАК) организовала масштабный налет на все ПВО, которые находились на острове, и подавила их при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Истребители ВВС НОАК успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки "шумов" американским ПВО, — поделился источник издания.

На данный момент на вооружении Китая находится 24 российских истребителя. Эти летательные средства имеют мощную и эффективную систему РЭБ, а в американских СМИ СУ-35 называют «кошмаром для НАТО. Это не тот истребитель, о котором знает обычный американец, это не F-14 из голливудского блокбастера с Томом Крузом. Зато это лучший истребитель России и надёжная рабочая лошадка для ВКС РФ».

Китай объяснил разницу украинского и тайваньского кризиса

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от посещения Тайваня демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином. Китай одержал моральную победу.

До этого Китай выступил против визита Пелоси на Тайвань. Пекин предупредил о рисках и заявил, что может ввести бесполетную зону, чтобы не допустить визита чиновницы на Тайвань. Издание Global Times отмечало, что визит американского представителя на остров может стать поводом для «большой войны».

Армия,В мире,Том Круз,Алексей Пушков,НАТО,
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