Переданные Китаю Россией Су-35 подавили защищающее Тайвань ПВО США

Истребители СУ-35, которые ранее Россия передала Китаю, сумели подавить почти все системы противовоздушной обороны США, стоящие на защите Тайваня, сообщили в Avia.pro. Сделано это было в рамках назревающего конфликта между США, Китаем и Тайванем.

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Отмечается, что накануне Народно-освободительная армия Китая (НОАК) организовала масштабный налет на все ПВО, которые находились на острове, и подавила их при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Истребители ВВС НОАК успешно отработали прорыв средств ПВО противника. По меньшей мере два истребителя Су-35 прорвались в район опознавания средств ПВО Тайваня и задействовали комплексы РЭБ для постановки "шумов" американским ПВО, — поделился источник издания.

На данный момент на вооружении Китая находится 24 российских истребителя. Эти летательные средства имеют мощную и эффективную систему РЭБ, а в американских СМИ СУ-35 называют «кошмаром для НАТО. Это не тот истребитель, о котором знает обычный американец, это не F-14 из голливудского блокбастера с Томом Крузом. Зато это лучший истребитель России и надёжная рабочая лошадка для ВКС РФ».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от посещения Тайваня демонстрирует неготовность Вашингтона к военному противостоянию с Пекином. Китай одержал моральную победу.