В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
55 минут назад

Российский разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября

Lenta.ru

Ветеран российской военной разведки, полковник, Герой России Рустем Клупов в беседе с агентством SM.News предрек уничтожение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Соединенными Штатами Украине, к середине сентября.

Разведчик предрек уничтожение HIMARS на Украине к середине сентября
Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.comAleksander Polyakov/ Globallookpress.com

По его словам, у украинских военных недостаточно мощности боеприпасов для РСЗО, чтобы наносить ими серьезные повреждения. Так, в ракете больше электроники и маршевого двигателя, чем главной боевой части. Клупов отметил, что системы могут нанести серьезный урон, если с высокой точностью попадают, например, в склад боеприпасов, однако для объектов инфраструктуры значительного ущерба не происходит.

К чему может привести поставка Киеву американских РСЗО HIMARS

Ветеран разведки в вопросе уничтожения HIMARS привел в пример противокорабельные ракеты «Гарпун». Он отметил, что задача по их уничтожению была поставлена в середине апреля и к первой декаде июля она была выполнена.

«Нам понадобилось системе разведки и поражения нашей три месяца. Если первые удары "Хаймарсами" были у нас в середине июня, то, соответственно, к середине сентября мы увидим результаты по их уничтожению», — подчеркнул Клупов.

Ранее издание Breaking Defense сообщило, что Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения американских HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Армия,
55
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители