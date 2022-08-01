В приграничных районах Косово началась стрельба

В Сербии в районе перехода «Брняк» между частично признанной Республикой Косово и центральной Сербией в районе перехода «Брняк» звучат выстрелы. Другие подробности не уточняются. Об этом сообщают местные СМИ, пишет РЕН.ТВ со ссылкой на телеканал RTS.

Фото: Reuters Reuters

Как отмечает издание, информация о том, кто открыл стрельбу, отсутствует.

В этот же день в Косовска-Митровице сработали сирены воздушной тревоги. Жителей предупредили не подходить к окнам и не покидать укрытий. Кроме того, полицейские подразделения в муниципалитетах на севере Косово призваны к мобилизации.

Ранее сообщалось, что граждане Сербии из северной части Косова и Метохии вышли на акции протеста в связи с намерением Приштины запретить сербские номерные знаки и документы. По данным телеканала, люди заблокировали движение транспорта на дорогах возле Зебин-Потока, Яриня и Косовска-Митровицы.

При этом президент Сербии Александар Вучич заранее предупреждал о планах Приштины объявить сербские документы недействительными. Он подчеркнул, что ситуация для сербов в Метохии и Косове обострилась.