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19 минут назад

Возглавляемые НАТО силы стянули к мосту через реку в Косовска-Митровице

Газета.Ru

Действующие под эгидой НАТО Международные силы безопасности в Косово (КФОР) стянули к мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере сербского края Косово и Метохия. Об этом пишет портал «Косово онлайн».

Возглавляемые НАТО силы стянули к мосту через реку в Косовска-Митровице
Фото: ReutersReuters

По его информации, у моста находятся в том числе итальянские карабинеры. Албанцы из южной части Косовска-Митровицы собираются там же. Все кафе и рестораны в северной части города закрыты, по-прежнему слышны сигналы тревоги. Дороги к таким городам, как Рудари, Звечани и Зубин-Поток, перекрыты.

Ранее сообщалось, что полиция Косово блокировала административные границы края.

До этого стало известно, что на границе Косово и Сербии слышны выстрелы и воздушная тревога.

По данным издания «Вечерне новости», косовские албанцы собираются в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону, где собираются местные сербы.

В южной части, за мостом, который разделяет город, собрались порядка 200 албанцев. Сербы возводят баррикады и преграждают путь албанскому спецназу в Рударе и Зупча.

После 18.00 (19.00 мск) в городе зазвучали сирены воздушной тревоги, на севере Косово сербы строят баррикады, дороги блокируются.

Армия,НАТО,
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