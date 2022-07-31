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20 минут назад

Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии

ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в воскресенье в здание Генерального штаба вооруженных сил республики. Об этом сообщил телеканал Pink.

Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии
Фото: ТАССТАСС

По его данным, глава государства обсуждает с армейским командованием потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

Вечером в воскресенье ситуация в регионе резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибр, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

Ранее в обращении к нации Вучич заявил, что ситуация в Косове и Метохии для сербов максимально усложнилась. Он предупредил о планах Приштины начать в понедельник акцию по признанию сербских документов недействительными.

Армия,Александар Вучич,Генштаб,НАТО,
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