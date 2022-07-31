Вучич прибыл в здание Генштаба ВС Сербии

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в воскресенье в здание Генерального штаба вооруженных сил республики. Об этом сообщил телеканал Pink.

Фото: ТАСС ТАСС

По его данным, глава государства обсуждает с армейским командованием потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

Вечером в воскресенье ситуация в регионе резко обострилась после того, как полиция непризнанного образования закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы из северной части Косова вышли на демонстрации и перекрыли основные магистрали. В ряде городов на севере края звучали сирены. К мосту через реку Ибр, соединяющему север и юг Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.