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28 минут назад

В Раде призвали использовать украинские войска для защиты Косово

Lenta.ruиещё 1

Украинский депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил в своем Twitter-аккаунте, что если Сербия «вторгнется» в самопровозглашенное Косово, то Киев должен встать на защиту косоваров и задействовать в этих целях своих военных.

В Раде призвали использовать украинские войска для защиты Косово
Фото: ТАССТАСС

«Если Сербия вторгнется в Косово, мы должны защитить косоваров. Украина со своими военными на месте готова действовать», — призвал он, добавив, что Сербия «пытается развязать агрессивную войну».

В северных районах Косово, в Косовска-Митровице вечером 31 июля прозвучали сирены воздушной тревоги, сербы строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина — Лепосавич и недалеко от города Звечан.

Министерство обороны Сербии опровергло сообщения о вхождении военных на территорию Косово и Метохии. Ведомство попросило не распространять дезинформацию, которую намеренно выдает администрация в Приштине.

Армия,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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