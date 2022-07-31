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10 минут назад

ВКС РФ ударили по пункту дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове

ТАСС

ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове, погибли до 350 националистов. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС РФ ударили по пункту дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове
Фото: ReutersReuters

"В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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