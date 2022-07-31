ВКС РФ ударили по пункту дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове

"В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.