ВКС РФ ударили по пункту дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове

ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации нацформирования "Кракен" в Харькове, погибли до 350 националистов. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.