В Херсонской области задержаны передававшие данные ВСУ наводчики

В военно-гражданской Администрации Херсонской области сообщили, что правоохранительные органы задержали наводчиков. Они передавали украинским военным сведения для удара по населенным пунктам региона, в частности, по поселку Брилевка . Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в пятницу, 29 июля, по поселку городского типа Брилевка, расположенному в Олешковский районе Херсонской области, был нанесен массированный удар. Около 70 домов получили повреждения, пропала без вести семья из пяти человек. В ней было трое детей и двое взрослых.