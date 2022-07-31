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55 минут назад

В Херсонской области задержаны наводчики, передававшие данные ВСУ

Илья Родин

В военно-гражданской Администрации Херсонской области сообщили, что правоохранительные органы задержали наводчиков. Они передавали украинским военным сведения для удара по населенным пунктам региона, в частности, по поселку Брилевка. Об этом пишет ТАСС.

В Херсонской области задержаны передававшие данные ВСУ наводчики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в пятницу, 29 июля, по поселку городского типа Брилевка, расположенному в Олешковский районе Херсонской области, был нанесен массированный удар. Около 70 домов получили повреждения, пропала без вести семья из пяти человек. В ней было трое детей и двое взрослых.

Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что наводчиками оказались местные жители. Их удалось задержать.

Напомним, 27 июля пресс-служба Минобороны сообщила об удачном перехвате десяти ракет украинских РСЗО над Херсоном, Антоновкой и Брилевкой.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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