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35 минут назад

НОАК : самолеты ВВС Китая совершают вылеты к Тайваню для защиты родины

ТАСС

Военно-воздушные силы (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.

Самолеты ВВС Китая совершают вылеты к Тайваню для защиты родины
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

"Многие типы самолетов ВВС КНР совершают вылеты в воздушное пространство вокруг "драгоценного острова" нашей родины (Тайваня), - подчеркнул он на пресс-конференции. - Тем самым мы улучшаем навыки, позволяющие защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая".

Как уточнил Шэнь Цзинькэ, защита родины - "священная миссия ВВС КНР".

"У нас твердая воля. Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Китая", - подытожил он.

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