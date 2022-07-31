Самолеты ВВС Китая совершают вылеты к Тайваню для защиты родины

Военно-воздушные силы (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.
"Многие типы самолетов ВВС КНР совершают вылеты в воздушное пространство вокруг "драгоценного острова" нашей родины (Тайваня), - подчеркнул он на пресс-конференции. - Тем самым мы улучшаем навыки, позволяющие защитить национальный суверенитет и территориальную целостность Китая".
Как уточнил Шэнь Цзинькэ, защита родины - "священная миссия ВВС КНР".
"У нас твердая воля. Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет и территориальную целостность Китая", - подытожил он.