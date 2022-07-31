Самолеты ВВС Китая совершают вылеты к Тайваню для защиты родины

Военно-воздушные силы (ВВС) КНР совершают вылеты к острову Тайвань для защиты национального суверенитета и территориальной целостности своей страны. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.