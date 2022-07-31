«Сохранение способности участия и в операциях против НАТО могут объяснить некоторые особенности и "сюрпризы" армии РФ на Украине. Например, в постепенном развертывании старых и менее точных систем вооружения, ограниченном использовании авиации, а также сдержанных атаках в киберпространстве», — пишет издание.