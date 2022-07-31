В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

В штаб Черноморского флота России прилетел беспилотный летательный аппарат, заявил на своей странице в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Инцидент произошел рано утром 31 июля. Таким образом, по словам Развожаева, «укронацисты» решили испортить День Военно-морского флота. Беспилотник прилетел во двор Штаба флота. В результате пять человек из числа сотрудников флота получили ранения, погибших нет.

Медики оказали им помощь. На месте работают сотрудники ФСБ, обстоятельства выясняются.