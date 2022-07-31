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52 минуты назад

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены

Елена Прошина

В штаб Черноморского флота России прилетел беспилотный летательный аппарат, заявил на своей странице в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В штаб Черноморского флота прилетел беспилотник, пять человек ранены
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел рано утром 31 июля. Таким образом, по словам Развожаева, «укронацисты» решили испортить День Военно-морского флота. Беспилотник прилетел во двор Штаба флота. В результате пять человек из числа сотрудников флота получили ранения, погибших нет.

Медики оказали им помощь. На месте работают сотрудники ФСБ, обстоятельства выясняются.

Как отметил губернатор, из-за инцидента в городе отменены все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ из соображений безопасности.

Армия,Михаил Развожаев,ФСБ,
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