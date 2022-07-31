В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
10 минут назад

Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию

Елена Прошина

В военно-морскую базу Аксаз на юго-западе Турции зашел USS Forrest Sherman Соединенных Штатов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на шестой оперативный флот США.

Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию
Фото: ReutersReuters

В настоящее время ракетный эсминец, в оснащении которого имеются крылатые ракеты Tomahawk, является флагманом Второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса, которая действует в водах Средиземного моря. В ее составе — фрегаты Военно-морских сил Италии, а также ВМС Греции и Турции.

В настоящее время к западу от Балканского полуострова в районе Адриатического моря находится авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов, которую возглавляет атомный авианосец Harry Truman (в честь 33 президента США). По сообщению НАТО, на днях с этого судна провели учебные полеты палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 военно-морских сил США, зашедшие в воздушное пространство Румынии.

Ранее корабли первой постоянной военно-морской группы Альянса прибыли в Эстонию. Цель этого визита - продемонстрировать присутствие НАТО в Балтийском море, пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Первая постоянная группа прибыла в Таллин во второй раз в текущем году.

Армия,НАТО,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители