Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию

В военно-морскую базу Аксаз на юго-западе Турции зашел USS Forrest Sherman Соединенных Штатов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на шестой оперативный флот США.

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В настоящее время ракетный эсминец, в оснащении которого имеются крылатые ракеты Tomahawk, является флагманом Второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса, которая действует в водах Средиземного моря. В ее составе — фрегаты Военно-морских сил Италии, а также ВМС Греции и Турции.

В настоящее время к западу от Балканского полуострова в районе Адриатического моря находится авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов, которую возглавляет атомный авианосец Harry Truman (в честь 33 президента США). По сообщению НАТО, на днях с этого судна провели учебные полеты палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 военно-морских сил США, зашедшие в воздушное пространство Румынии.