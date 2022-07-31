Ракетный эсминец ВМС США зашел в Турцию

В военно-морскую базу Аксаз на юго-западе Турции зашел USS Forrest Sherman Соединенных Штатов, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на шестой оперативный флот США.
В настоящее время ракетный эсминец, в оснащении которого имеются крылатые ракеты Tomahawk, является флагманом Второй постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса, которая действует в водах Средиземного моря. В ее составе — фрегаты Военно-морских сил Италии, а также ВМС Греции и Турции.
В настоящее время к западу от Балканского полуострова в районе Адриатического моря находится авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов, которую возглавляет атомный авианосец Harry Truman (в честь 33 президента США). По сообщению НАТО, на днях с этого судна провели учебные полеты палубные самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18 военно-морских сил США, зашедшие в воздушное пространство Румынии.
Ранее корабли первой постоянной военно-морской группы Альянса прибыли в Эстонию. Цель этого визита - продемонстрировать присутствие НАТО в Балтийском море, пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Первая постоянная группа прибыла в Таллин во второй раз в текущем году.