Войска Украины менее чем за час дважды обстреляли Донецк, следует из сообщения в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Украина выпустила в общей сложности пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров используется в вооруженных силах стран, входящих в Североатлантический альянс. Соединенные Штаты, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777, которые Украина применяет для обстрела городов и поселков Донецкой Народной Республики, а также российских территорий.