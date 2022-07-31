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53 минуты назад

ВСУ менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Елена Прошина

Войска Украины менее чем за час дважды обстреляли Донецк, следует из сообщения в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ менее чем за час дважды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Фото: ReutersReuters

Украина выпустила в общей сложности пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибра 155 миллиметров используется в вооруженных силах стран, входящих в Североатлантический альянс. Соединенные Штаты, Канада и Австралия поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц М777, которые Украина применяет для обстрела городов и поселков Донецкой Народной Республики, а также российских территорий.

Так, 30 июля поселок Теткино в Курской области подвергся очередному обстрелу с украинской стороны. По предварительным данным, пострадавших от обстрелов нет. Выясняются последствия разрушений.

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