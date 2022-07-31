Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников

Система противовоздушной обороны в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.