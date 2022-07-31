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34 минуты назад

Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников

Ura.Ru

Система противовоздушной обороны в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — сказал он РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.

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