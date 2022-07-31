Система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников

Система противовоздушной обороны в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские боевики ночью предприняли попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Мелитополя ударными беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны. Атака отражена», — сказал он РИА «Новости».
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о подготовке акта международного терроризма в Мелитополе. Теракт был предотвращен в апреле. В июле на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершили покушение.