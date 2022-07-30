Си Цзиньпин заявил о подготовке армии "новой эпохи"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране подготовят армию «новой эпохи». Об этом он сказал, выступая на политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, передает агентство Синьхуа.
По словам Си Цзиньпина, мир вступил в новый период потрясений и преобразований. Китай сталкивается с растущей нестабильностью и неопределенностью в ситуации с национальной безопасностью.
Поэтому «ключевой фактор для усиления войск» - подготовка кадров, отвечающих требованиям новой эпохи. Вооруженные силы страны должны превратятся в армию мирового уровня.
Эту задачу будут решать в ближайшие пять лет.
Сегодня самолет, на борту которого находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, покинул авиабазу Эндрюс.
Пока неизвестно, куда она направляется в рамках своего азиатского турне. Пекин предупредил, что не допустит визита Пелоси на Тайвань и начал боевые учения вблизи острова. Десятки тысяч пользователей отслеживают полет Пелоси с помощью сайта-радара авиаперелетов. Высказываются мнения, что визит вовлечет США и КНР в военный конфликт с непредсказуемыми последствиями.