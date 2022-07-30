В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
46 минут назад

Си Цзиньпин заявил о подготовке армии "новой эпохи"

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране подготовят армию «новой эпохи». Об этом он сказал, выступая на политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, передает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин заявил о подготовке армии "новой эпохи"
Фото: ReutersReuters

По словам Си Цзиньпина, мир вступил в новый период потрясений и преобразований. Китай сталкивается с растущей нестабильностью и неопределенностью в ситуации с национальной безопасностью.

Поэтому «ключевой фактор для усиления войск» - подготовка кадров, отвечающих требованиям новой эпохи. Вооруженные силы страны должны превратятся в армию мирового уровня.

Эту задачу будут решать в ближайшие пять лет.

Сегодня самолет, на борту которого находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, покинул авиабазу Эндрюс.

Пока неизвестно, куда она направляется в рамках своего азиатского турне. Пекин предупредил, что не допустит визита Пелоси на Тайвань и начал боевые учения вблизи острова. Десятки тысяч пользователей отслеживают полет Пелоси с помощью сайта-радара авиаперелетов. Высказываются мнения, что визит вовлечет США и КНР в военный конфликт с непредсказуемыми последствиями.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители