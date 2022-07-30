Си Цзиньпин заявил о подготовке армии "новой эпохи"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в стране подготовят армию «новой эпохи». Об этом он сказал, выступая на политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, передает агентство Синьхуа.

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По словам Си Цзиньпина, мир вступил в новый период потрясений и преобразований. Китай сталкивается с растущей нестабильностью и неопределенностью в ситуации с национальной безопасностью.

Поэтому «ключевой фактор для усиления войск» - подготовка кадров, отвечающих требованиям новой эпохи. Вооруженные силы страны должны превратятся в армию мирового уровня.

Эту задачу будут решать в ближайшие пять лет.

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