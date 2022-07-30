Армия КНР проводит учения с боевыми стрельбами близ Тайваня

Военнослужащие КНР проводят широкомасштабные военные учения в преддверии 95-й годовщины основания НОАК. Маневры проходят в провинциях Фуцзянь и Гуандун. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что Фуцзянь находится на расстоянии 120 км от Тайваня, по ту сторону пролива. Маневры в регионе проходят с боевыми стрельбами, проход судов запрещен.

По данным агентства, поводом для проведения боевой подготовки стал очередной юбилей Народно-освободительной армии Китая, а также возможный визит американской делегации на Тайвань, против которого активно высказываются в Пекине.

Ранее сообщалось, что самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы Эндрюс. Точное его направление неизвестно, так как планы делегации держатся в секрете из-за вопросов безопасности.