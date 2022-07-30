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32 минуты назад

Черноморский флот усилен патрульным кораблём «Сергей Котов»

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В состав Черноморского флота вошёл новый патрульный корабль «Сергей Котов», сообщает пресс-служба флота.

Черноморский флот усилен патрульным кораблём «Сергей Котов»
Фото: © mil.ru© mil.ru

«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля «Сергей Котов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота.

«Сергей Котов» является четвёртым серийным кораблём проекта 22160.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

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