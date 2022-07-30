Черноморский флот усилен патрульным кораблём «Сергей Котов»

«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля «Сергей Котов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что корабль вошёл в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Вепрь» прибыли на Балтийский флот для участия в военно-морском параде в Санкт-Петербурге.