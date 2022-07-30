В России рассказали о возможностях снарядов «Краснополь» на Украине

«Раньше корректировщик огня должен был приблизиться к цели на расстояние не менее 5 км. При том, что САУ [самоходная артиллерийская установка] стояла в нескольких десятках [километров]. Теперь подобной проблемы не существует. Машина стреляет с позиции, пользуясь данными беспилотного летательного аппарата», — сказал специалист.