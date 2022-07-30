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1 час назад

ФРГ отправит на Украину 16 танков Biber

Газета.Ru

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что ФРГ отправит на Украину 16 танков Biber, пишет The Guardian со ссылкой на заявление министерства.

ФРГ отправит на Украину 16 танков Biber
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Biber позволит украинским войскам пересекать воды или препятствия в бою. Поставка первых шести систем состоится в этом году, начиная с осени. В следующем году появятся еще десять систем», — отметили в министерстве.

Танки Biber представляют собой бронированные машины, оснащенные специальной системой, которую можно использовать, чтобы помочь войскам пересечь ручьи, рвы или другие препятствия на поле боя.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Ранее сообщалось, что Италия отправит Украине до конца года новую партию оружия, которую составят бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы.

Отмечается, что Италия уже отправила Украине несколько 155-мм артиллерийских установок. Киев хочет увеличить их количество, а также просит о реактивных системах залпового огня.

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