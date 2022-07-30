ВВС США приостановили полеты истребителей пятого поколения F-35A Lightning II из-за проблем с пиромеханизмом катапультируемых кресел, пишет The Drive.

Отмечается, что в ходе недавно проведенной инспекции выявлены неполадки с системой спасения пилотов в некоторых самолетах, поэтому американские военные решили на неопределенный срок приостановить полеты всех самолетов. Сейчас ВВС США располагают 349 истребителями F-35 Lightning II.

Сообщается, что также приостановлена эксплуатация истребителей ВМС и Корпуса морской пехоты США.

Ранее ВВС США реактивировали 65-ю эскадрилью Aggressor Squadron и презентовали первый истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A в качестве самолета, который будет выполнять роль «агрессора» для обучения пилотов ВВС США.