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21 минуту назад

В Вашингтоне захотели снабдить оружием еще одну страну

Елена Прошина

Республиканская партия США намеревается внести в Конгресс законопроект, подразумевающий отправку вооружения на Тайвань по ленд-лизу. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Fox News.

В Вашингтоне захотели снабдить оружием еще одну страну
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, республиканцы надеются, что таким образом США смогут предотвратить усиление воинственности и каких-либо акты агрессии со стороны Китая.

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Как пишет издание, инициаторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Республиканской партии Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн.

Стил подчеркнула, что Соединенные Штаты всегда будут на стороне демократии и свободы, поэтому не могут допустить дальнейшего давления на Тайвань со стороны КНР. Блэкберн в свою очередь заявила, что Тайвань — крупный партнер США в Индо-Тихоокеанском регионе. Острову необходимо отстоять свой суверенитет, чтобы бросить вызов китайскому режиму, считает она.

Кроме того, Блэкберн заявила о необходимости донести до Тайваня тот факт, что США выступят на их стороне и обеспечат оружием и техникой в случае необходимости.

Законопроект разрешит поставлять на Тайвань оружие и военную технику в аренду. Взамен власти страны должны будут возместить его стоимость в течение 12 лет.

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