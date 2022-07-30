СМИ: США готовятся снабдить оружием еще одну страну

По данным телеканала, авторами нормы выступили член палаты представителей Майкл Стил и сенатор Марша Блэкберн . В пределах законопроекта подразумевается снабдить полномочиями президента США Джо Байдена предоставлять Тайваню оборудование и оружие в рамках «ленд-лиза». Вместе с тем отмечается, что выделенные средства необходимо погасить в течение 12-ти лет, сообщает FoxNews.

В середине апреля власти Китая решили провести военные учения в районе Тайваня, они будут направлены против «ошибочных сигналов» США. В свою очередь, Вашингтон настаивает, чтобы Тайвань приобрел оружие, которое будет более подходящим для ответа КНР, сообщала ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источников. В США заявили, что готовы применить силу для защиты Тайваня от армии КНР. Американский президент Джо Байден 29 июля поддержал главу Китая Си Цзиньпина по вопросу Тайваня.