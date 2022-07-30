Представитель Пентагона пообещал, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к РСЗО HIMARS, сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, США постоянно контактируют с Украиной по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя».

«Мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.