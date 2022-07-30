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1 час назад

Пентагон пообещал продолжить поставки ВСУ боеприпасов к HIMARS

Газета.Ruиещё 1

Представитель Пентагона пообещал, что США будут и дальше помогать Украине боеприпасами к РСЗО HIMARS, сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, США постоянно контактируют с Украиной по поводу уровня боеприпасов, так как «хочет убедиться, что у них есть то, что им нужно на поле боя».

«Мы действительно уверены в процессе оказания им помощи в обеспечении безопасности с тем, чтобы быть и далее способными отвечать на их нужды», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что США намерены обеспечить Украину запчастями для военных самолетов советского и украинского производства, а также планируют в августе передать новую партию беспилотников Phoenix Ghost.

К чему может привести поставка Киеву американских РСЗО HIMARS

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинская армия «сейчас как никогда» нуждается в «неотложной помощи» Запада в вопросе поставок оружия, так как «речь идет о решающем этапе конфликта». Он также сообщил, что Украине будут предоставлены четыре HIMARS. Западные страны, по его словам, будут и дальше изыскивать способы поддержки Киева.

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