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43 минуты назад

США начали закупки норвежских зениток для Украины

Lenta.ru

США начали закупать норвежские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NАSAMS для Украины. Об этом сообщил неназванный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

США начали закупки норвежских зениток для Украины
Фото: WikipediaWikipedia

Он уточнил, что не обладает конкретикой касательно заключения контрактов. Однако, заверил он, процесс закупки ЗРК уже идет.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ждет от западных стран поставок NASAMS. Кроме того, по его словам, страна рассчитывает получить ракеты дальнего радиуса действия.

«Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году», — заявил глава оборонного ведомства.

Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.

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