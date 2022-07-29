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48 минут назад

Украинское судно подорвалось на украинской мине

Елена Прошина

На мине в устье реки Дунай подорвалось украинское географическое судно «Шляхович». Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинское судно подорвалось на украинской мине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что судно наткнулось на украинскую дрейфующую мину.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине», – сказал генерал.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Турецкий пролив Босфор оказался перекрыт из-за поломки на 134-метрового судна SPARTA.

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