Украинское судно подорвалось на украинской мине

На мине в устье реки Дунай подорвалось украинское географическое судно «Шляхович». Об этом сообщает РИА «Новости».
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что судно наткнулось на украинскую дрейфующую мину.
«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море. Так, 28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине», – сказал генерал.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Турецкий пролив Босфор оказался перекрыт из-за поломки на 134-метрового судна SPARTA.